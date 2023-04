Juve-Napoli, furia Landucci contro Spalletti: "Pelato di m..."

JUVE-NAPOLI

L'episodio è stato "interamente rilevato" da uno dei quattro investigatori federali presenti allo Stadium, un turno di stop per il vice di Allegri

La coda di Juventus-Napoli è davvero lunga e il nuovo, forse ultimo, capitolo della battaglia dello Stadium lo si può leggere direttamente tra le pagine del verbale redatto dagli agenti federali presenti a Torino. In particolare c'è un passaggio dedicato a Marco Landucci, il vice di Allegri, “visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali”. “Pelato di m…., ti mangio il cuore” ha urlato nell'imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli il tecnico bianconero a Spalletti, il quale "non reagiva nei confronti di Landucci". Lo spiacevole episodio, riporta La Stampa, è stato "interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile", da uno dei quattro investigatori federali.

Non solo, perché tra i documenti inviati alla Procura della Figc risultano anche cori dei tifosi della Juventus contro i partenopei (per i quali c'è il rischio di ulteriori sanzioni da parte del Giudice Sportivo dopo quanto accaduto con l'Inter in Coppa Italia) e cori intonati dal "settore denominato Tribuna Sud Primo e Secondo Anello", offensivi nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina.

I cori di discriminazione territoriale o inneggianti all'eruzione del Vesuvio – come inserito nel rapporto degli ispettori – si sono verificati "prima della gara, al 19°, al 25° e al 53° del secondo tempo". Quelli contro il numero uno della Federcalcio "al 26° del primo tempo".

ALLEGRI: "LE LAMENTELE NON PORTANO PUNTI"

A Massimiliano Allegri è stato chiesto nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Juve su quanto successo domenica sera tra il suo vice e Spalletti. "Noi dobbiamo continuare a lavorare sul campo e compattarci come ci siamo sempre comportati e parlo di robe di campo perché le lamentele non portano da nessuno parte. Noi non dobbiamo avere dispendio di energie, perché le lamentele non portano punti. Noi dobbiamo essere arrabbiati, perché abbiamo lasciato un punto sul campo, perché il gol e colpa nostra e su questo bisogna migliorare".

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO A LANDUCCI

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata (con multa di 5mila euro) il vice allenatore della Juventus, Marco Landucci, "per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria (Spalletti, ndr) epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".

