Juve, Allegri: "Ora ammazziamo le partite, gli avversari vanno uccisi"

20/01/2019

Massimiliano Allegri ha ancora fame e vuole essere spietato: "Ora dobbiamo imparare a chiudere le partite: quando gli avversari stanno per morire noi dobbiamo ucciderli. Non dobbiamo dargli possibilità". Il tecnico della Juventus chiede sempre di più ai suoi giocatori: "Dopo la vittoria della Supercoppa dobbiamo prendere seriamente il campionato". Sulla formazione anti-Chievo: "Giocano Perin e Rugani".

Szczesny o Perin?

"Contro il Chievo gioca Mattia".



Su Spinazzola

"Andrà via solo se arriverà un sostituto".

"I margini di crescita ci sono, specie per la volontà del Presidente. Quesa società ha un DNA che fa la differenza e qui si lavora ogni giorno per migliorare"."Turnover no, diciamo che verranno cambiati alcuni giocatori. Dietro uno tra Chiellini e Bonucci starà fuori, giocherà Rugani. A destra giocherà De Sciglio perchè Joao sta recuperando e comunque poi diventa un buon cambio. A sinistra giocherà Alex Sandro. A metà campo può darsi che si giochi con i tre o con i due. Se si gioca con i due, giocheranno Bernardeschi e Douglas insieme, se si gioca in tre, ne giocherà uno dei due, perché comunque qualche cambio in panchina bisogna che me lo porti, oltre a Kean. Perché la partita può darsi che fino alla fine sia incerta"."Il nostro acquisto di gennaio sarà Khedira. Dopo una prima parte di stagione del genere il rischio è adagiarsi e questo non deve accadere"."I giocatori a disposizione stanno tutti bene. Proveremo a recuperare Mandzukic per la Lazio. Pjanic ha subito una botta al polpaccio, ma domani è squalificato e ha una settimana per recuperare. Cuadrado morto".

Su Cancelo

"È recuperato e sta bene. Schierarlo nel tridente? Bella idea, non ci avevo pensato... A Gedda è stata una partita particolare per via del caldo".

"CR7 non ha bisogno dei quattro gol di Duvan Zapata per essere stimolato. Dobbiamo riprendere il cammino in campionato dopo aver vinto il primo trofeo della stagione. Ora inizia la seconda parte"."Con Juve-Chievo si deve prendere seriamente il campionato. Il Chievo con Di Carlo ha ottenuto 5 pareggi una vittoria e una sconfitta e ci crederà fino all'ultimo. Dobbiamo imparare a chiudere le partite. Non dobbiamo dare possibilità agli avversari: quando stanno per morire noi dobbiamo ucciderli. Conta andare in campo e vincere".