Inter-Roma: Conte per il +4, Fonseca per qualcosa in più della Champions

STASERA INTER-ROMA

L'ultimo turno dei gironi delle coppe europee regala alla Serie A un anticipo di lusso della quindicesima giornata: a San Siro questa sera Inter e Roma in campo con due obiettivi diversi ma ugualmente di prestigio. I nerazzurri sognano una notte a +4 dalla Juventus anche se non possono non pensare allo snodo decisivo contro il Barcellona in Champions League, i giallorossi possono accorciare sulla capolista per provare a guardare un po' oltre al quarto posto ma giovedì sono attesi dal match in Europa League contro il Wolfsberg che potrebbe portarli ai sedicesimi. Inter-Roma quante storie

Al di là del solito mantra degli allenatori ("Una partita alla volta, vietato pensare oltre i prossimi 90 minuti") è evidente che la situazione degli infortunati preoccupa sia Conte che Dzeko. L'Inter continua ad avere problemi a centrocampo, le scelte sono obbligate, la speranza è recuperare Asamoah e non accumulare altri problemi fisici in vista di martedì. I nerazzurri si aggrappano ancora una volta alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa, la quarta del campionato e che vive sulle ali del gran momento di Smalling nonostante lo stop di Fazio.

Fonseca non particolari problemi in un settore del campo ma il dubbio Dzeko, che si è allenato completamente con la squadra solo ieri, tiene in ansia le sorti dell'attacco. Kalinic non dà adeguate garanzie, si pensa addirittura a Zaniolo (ex della partita ben più rimpianto di Santon, che dovrebbe partire dalla panchina) come falso nove: qui le ultime di formazione.

La Roma ha dimostrato di non amare particolarmente le squadre che impostano partendo da una difesa a tre ma ha anche le armi tecniche e di velocità per mettere in difficoltà il centrocampo interista, ci si aspetta una partita intensa visto il buon momento delle squadre e sulla quale gli stessi Conte e Fonseca - il cui destino è incrociato visto che il portoghese è stato scelto dopo il no dell'ex ct azzurro - vogliono mettere la loro impronta. Per il campionato ma anche per darsi ulteriore slancio in vista degli impegni europei.