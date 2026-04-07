Inter-Napoli, replay scudetto: perché i punti di vantaggio stavolta pesano di più

Prima di tutto, ovviamente, c'è la classifica: l'Inter dopo 31 giornate è a +7 sul Napoli, mentre l'anno scorso il vantaggio era di soli tre punti, 68 a 65. Oltretutto l'andamento degli azzurri è in piena linea con lo score di una stagione fa, sono invece i nerazzurri ad aver migliorato di quattro lunghezze, un dato che ci porta ad analizzare altre due differenze. L'upgrade da 68 a 72 punti si legge anche in un miglioramento delle alternative, soprattutto in attacco (anche se senza Lautaro Martinez restano dolori, e lo si è visto fino al match contro la Roma), e in una condizione psicologica ben diversa: l'anno scorso, vedendo le partite dell'Inter in campionato, si percepiva che gran parte della testa, e dunque delle energie fisiche, andavano alla Champions League. Sembrava quasi che l'obiettivo fosse quello di consumare poche energie in Serie A per dare tutto in Europa cosa che ovviamente quest'anno non accadrà: c'è la Coppa Italia, è vero, ma la semifinale di ritorno (esclusiva Mediaset) cadrà il 21 aprile quando alla fine del campionato mancheranno cinque turni e la situazione sarà ancora più delineata.