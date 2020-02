Inter-Milan verso il sold out: ma non sarà record d'incasso

SAN SIRO

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Inter-Milan di domenica sera: già staccati - abbonamenti compresi - oltre 75.000 tagliandi, si va verso il sold out ma non verso il record di incassi. Alcuni lavori infatti ridurranno la capienza di San Siro e non permetteranno di raggiungere i 75.923 spettatori di Inter-Juventus dello scorso 6 ottobre, primato in Serie A con 6.620.976 euro di incasso. Inter-Milan, un derby da record































Dal 1909, quando si giocò il primo, il derby della Madonnina infiamma la Serie A. 224 sfide caratterizzate da emozioni e grandi campioni, ecco tutti i record del derby rossonerazzurro...





































Si prevedono numeri comunque più alti rispetto a quelli dell'andata: Milan-Inter del 21 settembre aveva accolto 70.440 spettatori allo stadio per un incasso di 4.931.321 euro. La capienza totale di San Siro per questa stagione è stata fissata a 75.871 posti, leggermente ridotta rispetto al passato per via della chiusura di alcuni settori del terzo anello per le vibrazioni della struttura.