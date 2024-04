Inter, doppio obiettivo: tre punti col Cagliari per il match-point scudetto nel derby

SERIE A

Nerazzurri in campo stasera: in caso di vittoria record in A di 85 punti dopo 32 gare

© Getty Images Tre punti che valgono doppio. Stasera a San Siro contro il Cagliari l'Inter va a caccia di una vittoria che vorrebbe dire match-point scudetto nel derby in programma lunedì 22. Ma la testa dei nerazzurri di Simone Inzaghi è tutta sulla gara contro i sardi di Ranieri, coinvolti nella lotta per non retrocedere e che la settimana scorsa hanno fermato l'Atalanta: guardare partita dopo partita è stato il motto di tutta la stagione che vale anche adesso più che mai, quando lo scudetto della seconda stella è dietro l'angolo. Con un successo contro il Cagliari, l'Inter diventerebbe la prima squadra capace di toccare quota 85 punti dopo 32 gare giocate in una stagione di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre.

A sostenere l'Inter un San Siro ancora sold-out. Inzaghi infatti dovrà fare a meno degli squalificati Lautaro Martinez e Pavard, entrambi ammoniti da diffidati nella sfida contro l'Udinese. Sanchez è in vantaggio su Arnautovic per affiancare Thuram, a secco dal 16 febbraio, quando sbloccò la partita nel 4-0 alla Salernitana. In 31 giornate il capitano dell'Inter ha saltato due gare per infortunio (la vittoria contro il Lecce e il pareggio con il Genoa), mentre due volte è partito in panchina (subentrando con la Salernitana segnando quattro gol in mezzora e rimanendo 90' seduto contro il Bologna). Dal canto suo Sanchez ha sempre risposto presente quando chiamato in causa ultimamente, con due gol e tre assist nelle ultime sette giornate mettendo lo zampino anche nella rete decisiva nella trasferta a Udine.



In difesa invece Bisseck dovrebbe sostituire Pavard. Non sono da escludere cambiamenti a centrocampo: Mkhitaryan è diffidato e con un giallo potrebbe dover saltare il derby contro il Milan. Nel caso in cui l'armeno partisse dalla panchina, in pole per sostituirlo c'è Frattesi, match-winner della gara di lunedi' scorso a Udine, con la conferma insieme all'azzurro di Barella e Calhanoglu.