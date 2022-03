Insulti razzisti a Maignan: rissa finale a Cagliari. Scontro Ibra-Joao Pedro

il dopo gara

Il tecnico rossonero Pioli: "Maignan mi ha detto che dietro la porta lo hanno insultato". Il tweet del Milan contro il razzismo

È finita con una maxi rissa sul campo la sfida dell'Unipol Domus tra il Cagliari e il Milan. A scatenare il tutto cori razzisti provenienti dalla curva dei tifosi rossoblù e indirizzati al portiere rossonero Maignan. A confermarlo Stefano Pioli nel dopogara: "Maignan mi ha detto che dietro la porta lo hanno insultato - ha detto il tecnico del Milan - È la prima volta che reagisce così, quindi qualcosa è successo. Anche Tomori mi ha detto la stessa cosa. Certe cose non devono succedere”. Dopo il triplice fischio Maignan e Tomori hanno esultato per la vittoria. I tifosi del Cagliari hanno risposto con gli insulti e con il lancio di bottigliette d'acqua: Maignan ha replicato portandosi le mani alle orecchie e poi ha ricevuto l'abbraccio del compagno di squadra. A questo punto la situazione è degenerata e si è arrivati a un tutti contro tutti: a dividere le parti lo stesso Pioli e il dt del Milan Paolo Maldini. Sky Sport riferisce di parole grosse volate tra un furibondo Ibrahimovic e Joao Pedro. La lite tra i due attaccanti sarebbe proseguita nel sottopassaggio e poi vicino agli spogliatoi. Getty Images

"Non c'è stato niente negli spogliatoi - ha poi chiarito sempre a Sky Sport Joao Pedro, fresco di convocazione in azzurro per i playoff mondiali - Ho cercato di separare tutti e di portarli via. Cori razzisti? Non ho sentito niente, ero quasi a centrocampo".