la sentenza

Il Tribunale dà ragione ad Abisso: il fischietto vince il ricorso e può tornare ad arbitrare in Serie A

Il direttore di gioco della sezione di Palermo torna immediatamente a disposizione di Orsato

03 Set 2026 - 16:07
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Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale federale nazionale, fa sapere la Figc in un nota, ha infatti accolto il ricorso del direttore di gara di Palermo dichiarando "l'illegittimità della delibera dell'AIA dello scorso 1° luglio" che disponeva la dismissione dell'arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici AIA per "limiti di permanenza nel ruolo": avendo ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunciasse il TFN, Abisso ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN in vista delle stagione appena cominciata. Il direttore di gara siciliano aveva presentato ricorso ora accolto. 

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