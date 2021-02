Gran Galà del Calcio 2020, i candidati ai premi ruolo per ruolo

Una giuria d’eccezione, di cui fanno parte allenatori, arbitri, giornalisti, ma anche e soprattutto calciatori della Serie A (chi meglio di loro?), voterà l’undici ideale della stagione 2019/2020 e il calciatore top del campionato. Il Gran Galà del Calcio, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in cui vengono premiati i migliori giocatori della Serie A, è giunto alla decima edizione e anche quest’anno premierà i migliori giocatori della scorsa stagione, ruolo per ruolo, fino a comporre una vera e propria “super squadra”. Ecco di seguito tutti i candidati suddivisi per ruolo:

Getty Images