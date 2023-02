Giudice sportivo: nessuna sanzione allo Spezia per cori a Kostic, l'Inter paga 3 mila euro una pallina da tennis

GIUDICE SPORTIVO

Le decisioni dopo la 23.a giornata. Tredici squalificati per un turno, tra cui Locatelli che salta il derby

© Getty Images Niente derby di Torino per Locatelli. Il centrocampista della Juve, ammonito dopo 20 secondi nella trasferta contro lo Spezia e diffidato, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo. Tra i giocatori espulsi della 23.a giornata, un turno di squalifica e ammonizione per Bronn della Salernitana. Tra i non espulsi, un turno di stop anche per Aina (Torino), Akpa Akpro e Bandinelli (Empoli), Bijol (Udinese), Birindelli, Rovella e Marlon (Monza), Demiral (Atalanta), Di Francesco (Lecce), Lauriente (Sassuolo) e Smalling (Roma).

Nessuna sanzione contro lo Spezia per i cori razzisti dalla curva dei suoi tifosi nei confronti dello juventino Kostic al momento della sostituzione. Ammenta di 5 mila euro al Verona e 5 mila alla Roma per cori beceri; 4mila euro all'Atalanta per il lancio "nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica"; 3 mila euro di ammenta all'Inter "per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di giuoco, una pallina da tennis"; 3 mila euro alla Salernitana "per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco un rotolo di nastro adesivo"; 2 mila euro all'Empoli "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara".