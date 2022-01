Giudice Sportivo: Atalanta-Torino si gioca, rinviata la decisione su Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Mastrandrea ha chiesto ulteriore documentazione alle società

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni in merito alle gare Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, tutte in programma il 6 gennaio, rinviate per l'emergenza Covid. E' stato stabilito che la sfida tra bergamaschi e piemontesi verrà giocata, mentre rimangono sub iudice le altre due gare. Getty Images

La decisione si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c'è stato ancora il pronunciamento e le gare restano sub iudice. Lo scorso 21 gennaio era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.

In merito a Salernitana-Venezia, dopo aver esaminato nel dettaglio l'intricata vicenda, il Giudice ha stabilito quanto segue: "Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua. Alle parti resistenti è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante".

Questa la decisione su Fiorentina-Udinese: "Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso (pag. 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante".