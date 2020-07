Genoa, insulti all'arbitro dalla panchina: il colpevole non si trova, espulso Nicola

GENOA

Curioso e a suo modo storico episodio al 38' del primo tempo di Sassuolo-Genoa, partita che poteva essere decisiva per la corsa salvezza del grifone (che invece è crollato 5-0). Dalla panchina rossoblù si è sentita una frase ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, Maresca, che non avendo trovato il colpevole ha espulso l'allenatore dei liguri, Davide Nicola.

Dopo l'insulto all'arbitro dalla panchina del Genoa, Maresca si è diretto verso la panchina genoana cercando il colpevole e non avendolo trovato a pagare per tutti è stato il tecnico. La regola infatti stabilisce che sia l'allenatore a dover lasciare il campo in casi come questo.