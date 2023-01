Serie A: Monza ed Empoli fermano Fiorentina e Udinese

SERIE A

Doppio 1-1 al Franchi e alla Dacia Arena: Pereyra e Carlos Augusto salvano Sottil e Palladino

Finisce 1-1 al Franchi la sfida tra Fiorentina e Monza per la sedicesima giornata della Serie A. Reti tutte a tinte verdeoro, con il vantaggio dei padroni di casa a firma di Cabral (19’) e il pareggio brianzolo ad opera dell’altro brasiliano Carlos Augusto (61’). Stesso risultato alla Dacia Arena: l'Empoli passa in vantaggio dopo 3 minuti grazie a Baldanzi, ma l'Udinese pareggia nella ripresa con la zampata di Pereyra al 70'.

FIORENTINA-MONZA 1-1

Un punto ciascuno per Fiorentina e Monza nella prima uscita del 2023, valida per la 16esima giornata della Serie A. Al Franchi, Italiano si fa recuperare da Palladino e resta lontano dieci punti dalla zona Europa, per i brianzoli piccolo passo verso la salvezza. Pronti via e il primo squillo è della Fiorentina con il palo di Biraghi direttamente da calcio d’angolo al 13’, complice una parabola che stava per beffare Di Gregorio. E’ il preludio al vantaggio viola, passano infatti solo sei minuti e Cabral firma l’1-0 dei padroni di casa: lancio di Martinez Quarta, l’attaccante brucia Caldirola in velocità e infila il portiere brianzolo con una botta sotto la traversa. La reazione del Monza è tutta al 28’ nel tentativo di Colpani, che anticipa Dodò in scivolata ma manca di precisione. Nella ripresa il Monza esce dagli spogliatoi deciso a recuperare e al 57’ Petagna ci prova senza fortuna con un tiro a giro. Ancora brianzoli in spinta e al 61’ gli sforzi si concretizzano grazie a Carlos Augusto, lesto a battere al volo Terracciano su cross di Ciurria. E’ 1-1 e il Monza ci crede, al 66’ Birindelli alza troppo la mira da buona posizione. Ancora Monza sulle ali dell’entusiasmo al minuto 75’ ma Terracciano salva su Dany Mota, al 79’ è allora Barak a spronare la Fiorentina con un tiro che sfiora il palo. Finale intenso, all’81’ ancora Fiorentina con Martinez Quarta di testa ma Di Gregorio salva, al 90’ ancora Martinez Quarta e ancora di testa ma è troppo debole e l’1-1 resiste fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Martinez Quarta 5,5 – Bel lancio in occasione del vantaggio viola, però è disattento sul pareggio ospite e manca di cattiveria quando può andare in gol

Ikonè 5,5 – Ci prova con la solita velocità e capacità di dribbling per creare superiorità numerica, ma non è nella sua serata migliore

Izzo 6,5 – Come sempre grande lotta e sostanza in difesa, non molla mai un pallone, difficile passare dalla sue parti

Caprari 5 – Poco incisivo e fuori dall’azione, non riesce mai a rendersi pericoloso e Palladino lo sostituisce all’intervallo

IL TABELLINO

FIORENTINA-MONZA 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6,5, Dodò 6, Martinez Quarta 5,5, Igor 5,5, Biraghi 6,5, Bianco 5,5 (19’ st Ambrabat 6), Duncan 6 (41’ st Castrovilli sv), Ikoné 5,5, Barak 6 (29’ st Bonaventura sv), Saponara 5,5 (19’ st Kouamè 5,5), Cabral 7 (41’ st Jovic sv). A disp.: Gollini, Ranieri, Milenkovic, Cerofolini, Terzic, Distefano, Martinelli, Venuti, Amatucci. All. Italiano 5,5

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5, Marlon 6, Caldirola 5 (22’ st Pablo Marì 6), Izzo 6,5, Ciurria 6 (38’ st Vignato sv), Ranocchia 5,5 (17’ st Machin 6), Pessina 6,5, Carlos Augusto 7, Colpani 5 (1’ st Petagna 6), Caprari 5 (1’ st Birindelli 6), Mota Carvalho 6. A disp.: Cragno, Antov, Bondo, D'Alessandro, Valoti, Sorrentino, Gytkjaer, Carboni, Barberis, Colombo. All. Palladino 6,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: pt 19’ Cabral (F), st 16' Carlos Augusto (M)

Ammoniti: Igor, Birindelli, Machin, Petagna

LE STATISTICHE

Fiorentina e Monza hanno pareggiato la loro prima sfida assoluta disputata in Serie A; l’unico precedente segno X tra le due squadre era arrivato in Serie B il 29 maggio 1994 (0-0).

Carlos Augusto (quattro) è il difensore che ha realizzato più gol in questa Serie A; più in generale tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei solo Ramy Bensebaini, Jeremie Frimpong e Nuno Tavares (tutti a quota cinque) hanno realizzato più reti del giocatore Monza.

Carlos Augusto ha trovato il gol in due gare di fila per la prima volta in Serie A; in generale ha realizzato quattro reti nel torneo in corso, almeno due in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

Arthur Cabral ha segnato il terzo gol in questo campionato (miglior marcatore dei viola nel torneo in corso al pari di Giacomo Bonaventura e Luka Jovic); l’attaccante brasiliano non andava a bersaglio in Serie A dal 30 ottobre 2022 contro lo Spezia.

Con tre reti in 13 presenze quella attuale è già la stagione di Serie A più prolifica per Arthur Cabral; l’attaccante brasiliano aveva realizzato due reti in 14 partite nella scorsa massima serie.

La Fiorentina ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2022 (1-1 v Lecce).

Patrick Ciurria ha servito quattro assist in questa Serie A, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

La Fiorentina ha pareggiato cinque delle ultime sei partite nel primo match del nuovo anno solare in Serie A (1P).

Il Monza ha ottenuto questa sera il secondo pareggio in Serie A; l’unico precedente datato 11 settembre 2022 (1-1 v Lecce).

Lucas Martínez ha servito contro il Monza il suo primo assist in Serie A; in questo campionato il classe ’96 ha preso parte a due reti (un gol e un assist), tra i difensori della Fiorentina solo Nikola Milenkovic (tre – due gol e un passaggio vincente) ha partecipato a più marcature nel torneo in corso.

Questa è stata la prima partita non disputata alle ore 15 in cui il Monza ha ottenuto punti in Serie A; nelle precedenti otto gare di questo tipo giocate nel torneo i brianzoli avevano sempre perso.

Gaetano Castrovilli ha collezionato la 100ª presenza con la maglia della Fiorentina contando tutte le competizioni.

José Machín ha collezionato la 50ª presenza con la maglia del Monza in tutte le competizioni.

UDINESE-EMPOLI 1-1

L'Udinese evita il secondo ko di fila, ma rimanda ulteriormente l'appuntamento con la vittoria: alla Dacia Arena finisce 1-1 contro un ottimo Empoli. I toscani passano in vantaggio dopo appena 3 minuti: Caputo riceve in verticale e serve in area Baldanzi, che con il destro batte Silvestri. I friulani provano a rispondere a metà primo tempo con il colpo di testa di Beto che, però, è fuori misura. I friulani pareggiano comunque a metà ripresa: Udogie sfonda sulla sinistra e serve Pereyra, che di prima intenzione insacca. Nel finale, i toscani restano in dieci per il doppio giallo ad Akpa Akpro, ma all'Udinese non riesce la rimonta. I friulani salgono a quota 25, mentre l'Empoli si porta a 18, raggiunto dal Lecce.

LE PAGELLE

Udogie 6,5 - Decisivo con l'assist sulla sinistra dopo un'ottima azione personale

Pereyra 7 - Al posto giusto nel momento giusto: firma l'1-1 ed evita ulteriori problemi a Sottil.

Caputo 6,5 - Buon secondo debutto con l'Empoli: suo il passaggio per Baldanzi in occasione del pareggio.

Baldanzi 7 - Si conferma uno dei migliori giovani di questo avvio di campionato con un altro gol, preziosissimo per la classifica dell'Empoli.

IL TABELLINO

UDINESE-EMPOLI 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Becao 5,5, Ebosse 6; Pereyra 7 (37' st Ebosele sv), Lovric 6 (27' st Makengo 6), Walace 6, Arslan 5,5 (17' st Samardzic 6), Udogie 6,5 (42' st Ehizibue sv); Beto 5,5 (39' st Nestorovski sv), Success 5,5. A disp.: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Bijol, Guessand, Jajalo, Pafundi, Vivaldo. All.: Sottil 5,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 6 (47' st Ebuehi sv), Ismajli 5,5, Luperto 5,5, Parisi 6; Marin 6 (26' st Bandinelli 6), Grassi 6, Akpa Akpro 5; Baldanzi 7 (40' st Cacace sv); Caputo 6,5 (44' st Cambiaghi sv), Satriano 5,5 (26' st Bajrami). A disp.: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Degli Innocenti, Fazzini, Pjaca, Ekong. All.: Zanetti 6

Arbitro: Serra

Marcatori: 3' Baldanzi (E), 25' st Pereyra (U)

Ammoniti: Akpa Akpro (E), Walace (U), Caputo (E), Nestorovski (U)

Espulsi: al 79' Akpa Akpro (E) per somma di ammonizioni

Note: recupero 2'+4'

LE STATISTICHE

Da gennaio 2022 solo Jonathan Clauss (15) ha contribuito a più gol di Destiny Udogie (12: sette gol e cinque assist) tra i difensori nei top-5 campionati europei.

Il gol di Tommaso Baldanzi dopo 2 minuti e 28 secondi è il più veloce realizzato dall’Empoli dall’inizio della partita in Serie A da quello di Andrea Pinamonti nell’ottobre 2021 (contro la Salernitana dopo 1 minuto e 29 secondi).

Cinque degli ultimi sei gol di Roberto Pereyra in Serie A sono arivati nel corso del secondo tempo, è la seconda rete che l’argentino realizza all’Empoli, solo contro il Verona (tre) ne ha realizzate di più nella massima serie.

Francesco Caputo torna a servire un assist con la maglia dell’Empoli in Serie A 1445 giorni dopo l’ultima volta (passaggio vincente per Zajc nel gennaio 2019 contro il Cagliari).

Tommaso Baldanzi (marzo 2003) è il giocatore più giovane a contare almeno tre gol in questa Serie A, mentre tra i centrocampisti con almeno tre reti solo Jude Bellingham (giugno 2003) è più giovane di lui nei top-5 campionati europei.

Francesco Caputo ha partecipato a cinque gol contro l’Udinese (tre reti e due assist) in Serie A, solo contro Bologna e Torino (entrambi sei) ha contribuito a più marcature nel torneo.

Tutti i tre gol di Tommaso Baldanzi in Serie A sono state le prime reti dell’incontro.

L’Udinese ha subito 13 gol nel corso dei primi tempi di questa Serie A, solo Sampdoria (16) e Cremonese (14) ne hanno concessi di più nella massima serie.

L’Udinese non ha trovato il successo nelle ultime otto partite di Serie A (6N, 2P), è la serie più lunga dal periodo settembre-ottobre 2021 (otto anche in quel caso) nella massima serie.

Questa è la 50ª presenza per Destiny Udogie con la maglia dell’Udinese in tutte le competizioni.

Francesco Caputo torna a disputare una partita di Serie A con la maglia dell'Empoli 1319 giorni dopo l’ultima volta (Inter v Empoli il 26 maggio 2019).

Le quattro partite che si sono giocate di mercoledì tra Udinese ed Empoli in Serie A sono terminate tutte in pareggio e tutte 1-1.

L’Empoli ha schierato una formazione dall’età media di 26 anni e 132 giorni, l’11 titolare più vecchio per i toscani in questo campionato.