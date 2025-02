Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali

Forfait dell'ultima ora per Palladino, che perde Gudmundsson e non lo ha a disposizione nemmeno per la panchina. Al suo post Beltran, che giocherà alle spalle di Kean. Nell'Inter undici confermato rispetto alle previsioni, con Bisseck per Pavard dall'inizio nel terzetto difensivo e Frattesi in mediana con Carlos Augusto che, sull'out sinistro, fa rifiatare Dimarco. Davanti Lautaro con Thuram.



Le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. All.: Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.