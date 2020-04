Figc, l'idea per aiutare l'Italia: per ogni tampone usato, cinque donati

VERSO LA RIPARTENZA

Il protocollo Figc per la ripartenza del calcio stilato dalla commissione tecnico-scientifica prevede un alto numero di tamponi da effettuare sui calciatori. Una questione economica ma anche etica, in un momento in cui i singoli cittadini riescono ad accedere facilmente ai test per conoscere eventuale positività al Covid-19. Ecco perché il calcio sta pensando di donare cinque tamponi al territorio per ogni esame effettuato sui giocatori.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, il presidente federale Gravina avrebbe chiesto ed ottenuto uno sforzo maggiore rispetto all'idea iniziale basata su due tamponi donati per ogni esame fatto. In questo modo il calcio cerca di mandare un messaggio anche di tipo etico in un momento difficile per il Paese.