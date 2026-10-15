DONA AL 45583

Emergenza fame: nel weekend la Serie A scende in campo per Save the Children

Basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro, oppure si può andare sul sito di Save the Children

15 Ott 2026 - 12:56
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La Lega Calcio Serie A torna in campo a sostegno della campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. In occasione della 7ª giornata di campionato, in programma da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nelle interviste post gara gli allenatori lanceranno l’appello dedicato alla campagna e porteranno sulla giacca l’adesivo di Save the Children.

Ancora oggi nel mondo, quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione. È sempre la malnutrizione che, nei primi anni di vita, può causare danni irreversibili alla salute e allo sviluppo dei bambini. Eppure, solo uno su tre riceve le cure nutrizionali di cui ha bisogno, mentre conflitti, povertà, crisi climatica e tagli agli aiuti impediscono a milioni di famiglie di sfamare i propri figli.

Dare il proprio, anche piccolo, contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini è semplice: basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e fare la propria donazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Calcio Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dagli allenatori della Serie A Enilive che ancora una volta sono schierati in prima fila. 

Dona al 45583.
Non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è più tempo.

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