E' lotta a sei per evitare gli ultimi due posti che portano in B: la volata salvezza si infiamma

Sono teoricamente sei le squadre coinvolte nella lotta per evitare la B a due giornate dalla fine. Quattro si salveranno, due saluteranno la compagnia, visto c'è già una retrocessa (il Monza). In realtà, come sempre, c'è chi è inserito nel gruppo più per questioni aritmetiche che logiche. Al Cagliari per esempio, a quota 33, manca davvero poco per salvarsi. Anche il Verona, con gli stessi punti dei sardi, ha solo rimandato la salvezza aritmetica dopo il pari con il Lecce. Un po' più complicata la situazione del Parma (32) che, nel prossimo turno, deve affrontare in casa un Napoli assetato di punti nella lotta scudetto. La squadra di Chivu è tre lunghezze sopra il Venezia che, dopo la vittoria con la Fiorentina, si ritrova salvo per la prima volta in stagione, visto che oltre al Monza ha dietro di sé (a solo un punto di distanza) la coppia Empoli-Lecce. C'è insomma una vera e propria bagarre per i due posti che completeranno il prossimo campionato di B. Vediamo nel dettaglio la classifica e le partite delle due giornate finali.