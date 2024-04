Milan-Inter sarà uno spettacolo mondiale: trasmesso in oltre 200 Paesi

i numeri

Il derby che può valere il ventesimo scudetto dei nerazzurri sarà trasmesso in tutto il mondo

Milan-Inter sarà il derby numero 180 in Serie A (e il 239° complessivo), una partita particolarmente attesa perché - in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi - potrebbe portare ai nerazzurri il ventesimo scudetto che vale la seconda stella. Contando il solo campionato l'Inter è in vantaggio con 69 vittorie, contro le 54 dei rossoneri e i restanti 56 pareggi, all'andata finì 5-1 per la capolista. Le due squadre saranno in campo lunedì 22 aprile alle 20.45 poiché il Milan giovedì aveva giocato in Europa League, sarà la prima volta di un derby di Milano il lunedì (curiosità: proprio grazie a questo match, la stracittadina milanese raggiungerà il singolare primato di essere stata giocata almeno una volta in ogni giorno della settimana).

La sfida tra la prima e la seconda del campionato sarà uno spettacolo per l'Italia ma anche per tutto il mondo: il derby sarà infatti trasmesso da 70 broadcaster in circa 200 Paesi, in Italia sarà Dazn a trasmettere la partita. Il record di spettatori a San Siro è della scorsa stagione, nell'euroderby di ritorno di Champions League: 75.532 paganti con incasso da 10,4 milioni di euro.

L'arbitro di della sfida sarà Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto ufficiale sarà Massa, VAR dell'incontro Marini, Assistente VAR Mariani.

LE STATISTICHE OPTA DI MILAN-INTER

-L’Inter ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri. Più in generale, solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto sei successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913.

-Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi otto derby contro l’Inter disputati come squadra ospitante tra tutte le competizioni (3N, 4P): nel confronto più recente in campionato (3-2 il 3 settembre 2022) – l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato due successi casalinghi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al 2008.

-In caso di vittoria dell’Inter in questo Derby, lo Scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A. In quel caso i nerazzurri vinceranno lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).

-Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: nove sconfitte, tutte alla guida del Milan. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 14 sfide in generale contro l’Inter (2N, 9P), segnando 12 gol e subendone 29.

-Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite di campionato (12V, 4N), segnando 37 gol (2.2 di media); l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Monza lo scorso 18 febbraio.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 26 partite di campionato (21V, 5N), solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato più match di fila senza sconfitta: 31 tra l’aprile 2007 e il febbraio 2008, 33 tra il maggio 2006 e l’aprile 2007 e infine 27 tra il maggio 2004 e il febbraio 2005.

-L’Inter ha segnato nelle ultime 40 partite di campionato, stabilendo il suo record in Serie A. Solo la Juventus (due volte) ha registrato una striscia più lunga di gare consecutive in gol nella storia della competizione: 44 match tra l’ottobre 2016 e il dicembre 2017 e 43 tra il febbraio 2013 e il marzo 2014.

-Inter (77) e Milan (63) sono le due squadre che hanno segnato più gol in questa stagione di Serie A, i rossoneri (37) hanno però subito 20 reti in più dei nerazzurri (17).

-Nelle sue quattro sfide di Serie A contro l’Inter Olivier Giroud ha realizzato tre reti e fornito due assist vincenti; quella nerazzurra è una delle tre formazioni, con Cagliari e Frosinone, contro cui l’attaccante francese conta più partecipazioni attive che presenze nel massimo campionato italiano.

-Lautaro Martínez (otto gol) è il terzo miglior marcatore dell’Inter nella storia dei Derby di Milano tra tutte le competizioni, dietro solo a Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11). L’argentino potrebbe diventare il quinto giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nelle sfide tra Milan e Inter con una singola maglia, dopo Andriy Shevchenko (14, Milan), Giuseppe Meazza (12, Inter), Gunnar Nordahl (11, Milan) e Stefano Nyers (11, Inter).