Lega Calcio, il presidente Dal Pino si è dimesso: "Non posso continuare"

la decisione

Decisione presa, sarà addio dopo due anni. Gravina: "Ora subito assemblea per un nuovo presidente"

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si è dimesso. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi con la famiglia a vivere negli Usa. "In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel ruolo di presidente della Serie A", si legge nella lettera inviata da Dal Pino. Getty Images

"È stato un onore presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti voi per i due anni trascorsi insieme - prosegue -. Sin dall'inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell'innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company e L'ingresso nel capitale dei fondi di Private Equity. Il primo progetto è stato realizzato nei fatti con il centro IBC di Lissone grazie al lavoro della struttura della Lega e spero che a breve avvenga anche la trasformazione della Governance con un modello di public company. La proposta dei fondi si è invece arenata per i motivi che conoscete".

"La bontà del progetto è stata poi purtroppo certificata da altri, con la Liga Spagnola che ha concluso un accordo con il Private Equity che aveva iniziato tutto con noi e con altre Leghe europee che stanno portando avanti la stessa visione strategica", aggiunge Dal Pino. "Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento. Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la FIGC e ringrazio il Presidente Federale Gabriele Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne. Auguro a tutti voi buon lavoro e molto successo", conclude Dal Pino.

GRAVINA: "SUBITO ASSEMBLEA PER UN NUOVO PRESIDENTE"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha appena inviato all'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo una lettera un cui gli chiede di convocare immediatamente una assemblea elettiva, per nominare un nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino. Nella lettera Gravina scrive "preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente della Lega di Serie A rassegnate in data odierna da Paolo Dal Pino, ti chiedo di convocare senza indugio l'Assemblea della Lega al fine di procedere alla elezione del presidente della Lega stessa. Tanto anche al fine di ripristinare il pieno e corretto funzionamento degli organi di Lega".