Corsa Champions: Lazio a un passo, il Milan tallona l'Inter, Juve in sospeso

LA SITUAZIONE

Agli uomini di Sarri mancano due punti per l'aritmentica, sui bianconeri pesa il verdetto in arrivo sul caso plusvalenze. Le milanesi e la Dea si giocano tutto nelle ultime due giornate, ma gli uomini di Inzaghi e di Gasperini hanno un calendario complicato

© Getty Images La serrata lotta per la zona Champions continua in Serie A. La sconfitta dell'Inter col Napoli ha infatti compattato ulteriormente la classifica alle spalle del Napoli in vista del rush finale. Con la Roma a quota 59, ma in campo stasera contro la Salernitana per la 36.ma giornata, al momento sono cinque le squadre in lizza per tre posti. In attesa del secondo verdetto sul caso plusvalenze e della gara con l'Empoli, la Juve guida il gruppo al secondo posto a quota 69, seguono poi Lazio a 68 punti, Inter a 66, Milan a 64 e Atalanta a 61. Classifica alla mano, bianconeri e biancocelesti sono ormai a un passo dalla qualificazione, mentre le milanesi e la Dea si giocano tutto nelle ultime giornate. Vediamo di seguito nel dettaglio la situazione di tutte le squadre in lotta per un posto in Champions dietro al Napoli.

JUVENTUS - 69 (una gara in meno)

A 69 punti per ora la Juve è saldamente al secondo posto della classifica con una gara in meno e con un piede e mezzo in Champions. Dopo la gara contro l'Empoli, gli uomini di Allegri dovranno infatti affrontare il Milan allo Stadium in uno scontro diretto cruciale soprattutto per i rossoneri e poi l'Udinese in trasferta. Sulla classifica dei bianconeri pende però la spada di Damocle del secondo verdetto sul caso plusvalenze e poi il processo sul caso stipendi. Una situazione da maneggiare con cura visto le possibili nuove penalizzazioni in arrivo.

LAZIO - 68

A due giornate dalla fine, la vittoria contro l'Udinese ha rilanciato la Lazio al terzo posto, messo a distanza Inter e Milan e quasi chiuso i conti per il grande obiettivo. Classifica alla mano, infatti, alla banda di Sarri mancano solo due punti per centrare aritmeticamente la zona Champions. Punti che potrebbero già arrivare al prossimo turno contro la Cremonese all'Olimpico o in trasferta nell'ultima gara contro l'Empoli. Tutto con gli occhi puntati sulla Juve. Se oggi i bianconeri dovessero essere penalizzati per il caso plusvalenze, infatti, i biancocelesti potrebbero già festeggiare la qualificazione certa per la Champions.

INTER - 66

La sconfitta col Napoli ha minato un po' i piani nerazzurri per la prossima Champions. A quota 66, i nerazzurri ora sentono infatti il fiato sul collo del Milan e devono fare anche i conti con un calendario complicato e fitto di impegni. Con la testa e le forze rivolte anche alle finale di Coppa Italia e Champions, infatti, gli uomini di Inzaghi nelle ultime due giornate dovranno affrontare lo scontro diretto con l'Atalanta in casa e poi il Torino in trasferta. Due sfide complicatissime, che rischiano di far perdere punti ai nerazzurri nella battaglia ravvicinata con le altre in lotta per un posto nella prossima Champions.

MILAN - 64

Al momento per il Milan la classifica dice quinto posto, ovvero la prima delle escluse dalla Champions. Ma l'Inter è soltanto a due punti e i rossoneri possono continuare a inseguire il sorpasso fino alla fine. Certo, prima c'è da fare i conti col big match con la Juve a Torino, ma poi all'ultima giornata la squadra di Pioli potrebbe anche piazzare il colpo grosso in casa col Verona. Un calendario che, senza passi falsi clamorosi, alla resa dei conti potrebbe anche premiare i rossoneri.

ATALANTA - 61

Grazie alla vittoria col Verona l'Atalanta si è portata a quota 61 e resta aritmeticamente in corsa per la zona Champions. Per centrare un posto tra le prime quattro agli uomini di Gasperini però serve un mezzo miracolo. Oltre a battere l'Inter in trasferta e il Monza in casa nelle ultime due giornate, la Dea deve sperare infatti che quelle davanti sbaglino quasi tutte.