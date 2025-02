"Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati": la Serie A in campo per UNHCR

In occasione della 24a giornata di Serie A Enilive (in programma da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati”, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire accesso all’istruzione primaria e portare speranza nella vita di tantissimi bambini e bambine in fuga da guerre e violenze. Dall’1 al 23 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588 o chiamando da rete fissa. Tutte le squadre scenderanno in campo invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#Coloriamoilfuturo – Dona ora al 45588” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.