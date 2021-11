Capello: "Il rigore per il Milan? Non giochiamo a basket"

Fabio Capello, ex allenatore sia di Roma che di Milan, dice la sua sulla sfida dell'Olimpico: "Una partita molto bella, i rossoneri hanno meritato e mi sono sembrati più squadra e convinti della propria forza, ma i giallorossi sono stati sfortunati". Netto il parere sul rigore fischiato a Ibrahimovic: "Vero che è stato toccato ma il calcio non è il basket, non è un gioco di non contatto, la mia proposta è di mettere un ex giocatore vicino al VAR per poter discutere di queste situazioni. Disturbano invece quei giocatori perché si buttano a terra e non hanno niente come ieri in Roma-Milan".

Getty Images