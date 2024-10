Bologna-Milan rinviata per allerta meteo, ma è caos: ipotesi campo neutro

La partita tra Bologna e Milan, in programma sabato alle ore 18, rischia di non giocarsi, almeno al Dall'Ara, a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha infatti firmato un'ordinanza con cui impone di sospendere il match. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere Porto-Saragozza, che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato sera. La gara, motiva l'ordinanza, potrebbe creare problemi di ordine pubblico. Ma il sindaco non avrebbe i poteri per rinviare una partita così la Lega Serie A preme per giocare, che sia al Dall'Ara a porte chiuse o in un campo neutro a porte chiuse: questa mattina incontro tra il Prefetto di Bologna e Lepore per capire che direzione prenderà la partita.