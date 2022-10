Serie A, Bologna-Lecce 2-0: Arnautovic e Ferguson firmano la sfida salvezza

BOLOGNA-LECCE 2-0

Boccata d’ossigeno per i rossoblu che si staccano dalla zona retrocessione, pugliesi in crisi e sempre quartultimi

Va al Bologna la sfida salvezza dell'undicesima giornata di Serie A contro il Lecce. Al Dall'Ara i gol nel primo tempo di Arnautovic su rigore e Ferguson consegnano a Thiago Motta il 2-0 e la prima vittoria in campionato, oltre a una bella boccata d'ossigeno che consente agli emiliani di superare in classifica proprio i pugliesi e allontanare la zona retrocessione. Resta invece nei guai la squadra di Baroni, sempre quartultima.

Colpo salvezza del Bologna nello scontro diretto contro il Lecce: gli emiliani ringraziano Arnautovic e Ferguson e sorpassano proprio i giallorossi in classifica. Adesso Thiago Motta, alla prima vittoria in campionato sulla panchina del Bologna dopo tre ko e un pari, è a 10 punti mentre il Lecce resta quartultimo a otto. Inizio arrembante del Bologna che si concretizza dopo appena dieci minuti quando Gendrey colpisce Aebischer in area: l’arbitro prima sorvola, poi richiamato dal Var assegna il rigore ai padroni di casa. Arnautovic non fallisce dagli 11 metri ed è vantaggio rossoblu. E’ il Bologna che continua a spingere e a fare la partita, al 20’ Posch ci prova di testa ma Falcone è attento, al 34’ il portiere pugliese non può nulla invece sempre sul colpo di testa stavolta di Ferguson, che vince il duello fisico con Hjulmand e mette dentro da un metro su cross da calcio d’angolo. Bologna avanti di due gol e in totale controllo del match, solo in avvio di ripresa arriva il primo sussulto ospite con il colpo di testa di Baschirotto che sfiora il palo. Il Bologna si limita ad amministrare, il Lecce di oggi non crea pericoli e il risultato è al sicuro. Orsolini e Posch mancano il tris nel giro di pochi secondi tra il 79’ e l’80’ e il secondo tempo si avvia così al triplice fischio senza ulteriori grandi emozioni.

LE PAGELLE

Medel 7 – Solito guerriero a tutto campo, alza la diga in fase difensiva ma si fa vedere anche in fase di impostazione, capitano vero.

Barrow 5,5 – Ci prova spaziando su tutto il fronte offensivo, ma manca troppo spesso di precisione e non riesce a incidere con la solita velocità.

Pezzella 6 – Sacrificio sulla fascia, vorrebbe spingere ma è costretto a ripiegare, è attento nelle chiusure ma non basta ai suoi.

Strefezza 5,5 – Giornata difficile per lui, si trova davanti Lucumì che ha troppe volte la meglio, riesce raramente a creare pericoli.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5, Bonifazi 6 (28’ st Sosa sv), Lucumì 6,5 (21’ st Moro 6), Cambiaso 6; Medel 7, Ferguson 7 (41’ st Soriano sv); Aebischer 6, Dominguez 6,5, Barrow 5,5 (21’ st Orsolini 6,5); Arnautovic 6,5. A disp.: Bardi, Raffaelli, Soumaoro, Sansone, Zirkzee, Lykogiannis, De Silvestri, Vignato. All. Thiago Motta 6,5

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5, Baschirotto 6,5, Pongracic 5, Pezzella 6; Gonzalez 5,5, Hjulmand 4,5 (29’ st Blin sv), Askildsen 5 (1’ st Di Francesco 5); Strefezza 5,5 (29’ st Rodriguez sv), Ceesay 5,5 (39’ st Colombo sv), Banda 5 (1’ st Oudin 5). A disp.: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Umtiti. All. Baroni 5,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: pt 13’ rig. Arnautovic (B), 34’ Ferguson (B)

Ammonizioni: Lucumì, Barrow, Ferguson, Hjulmand, Medel, Arnautovic, Baschirotto