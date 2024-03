Serie A, quando si recupera Atalanta-Fiorentina? Le date possibili

calendario fitto

Sia Atalanta che Fiorentina sono impegnate in Coppa Italia che nelle coppe europee: il rischio è di recuperare il match a campionato finito

Mentre resta grande apprensione per le condizioni di Joe Barone, la Lega Serie A si interroga per capire quando potrà essere recuperata Atalanta-Fiorentina, rinviata dopo la notizia del malore del dg viola. Il calendario fitto, con entrambe le squadre ancora in corsa in Coppa Italia e nelle coppe europee, non lascia grandi margini di manovra, a meno che nerazzurri e/o viola fossero eliminati da Europa League e/o Conference League, cosa che nessuno si augura. Ipotizzando una finale europea per entrambe le squadre, Atalanta-Fiorentina addirittura rischia di essere recuperata a inizio giugno, a campionato già finito.

QUANDO SI RECUPERA ATALANTA-FIORENTINA? Cercando di fare ordine, impossibile trovare una data ad aprile (il campionato riprenderà a fine marzo per via della sosta delle nazionali, quindi il punto di partenza per la ricerca di una data non può che essere successivo a marzo) perché Atalanta e Fiorentina si sfideranno in semifinale di Coppa Italia, con andata prevista il 3 aprile e ritorno il 24, mentre l'11 e il 18 aprile la Dea giocherà i quarti di Europa League e i viola disputeranno i quarti di Conference League.

ATALANTA-FIORENTINA, RECUPERO A MAGGIO? Si slitta dunque a maggio, con 1 o 2 maggio come primo slot teoricamente possibile ma serve che entrambe le squadre siano eliminate dalle coppe. Se anche una solo delle due si qualificasse in semifinale (andata prevista il 2, ritorno il 9), si andrebbe come minimo a metà maggio. Magari intorno al 22 ma solo se l'Atalanta non arrivasse in finale di Europa League (prevista proprio il 22), se no attorno al 29 a meno che la Fiorentina non arrivi in finale di Conference League (allo stesso modo, prevista il 29). Questa ultima ipotesi prevederebbe il match dopo fine campionato - l'ultima giornata sarà il 26 maggio - ma almeno prima della fine della stagione, che si concluderà l'1 giugno con la finale di Champions.

ATALANTA-FIORENTINA, IL RECUPERO RISCHIA DI ESSERE A FINE CAMPIONATO Se invece questi slot, per un motivo o per l'altro, non fossero possibili si andrebbe dunque a inizio giugno, proprio dopo la finale di Champions. E questo complicherebbe anche il lavoro del ct Spalletti verso Euro24, visto che la Nazionale si radunerà il 30 maggio e giocatori come Carnesecchi, Scalvini, Scamacca e Bonaventura - tutti nel giro azzurro - dovrebbero arrivare a Coverciano con qualche giorno di ritardo.

