Arbitri: Udinese-Roma a Maresca, Monza-Atalanta a Sacchi 

Dopo le designazioni degli anticipi di domani per Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli, l’Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le restanti sette partite della quinta giornata di Serie A, tra domenica e lunedì. In particolare, per il match Udinese-Roma è stato assegnato Fabio Maresca di Napoli, mentre Monza-Atalanta sarà diretta da Luca Sacchi di Macerata.