Serie A: Juventus-Milan a Mariani, c'è Orsato per Inter-Atalanta

L'Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali per la 37a e penultima giornata di Serie A. Due i big match in programma, fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League: Inter-Atalanta è stata affidata all'esperto Orsato, mentre il posticipo della domenica tra Juventus e Milan sarà diretto da Mariani. Per Fiorentina-Roma è stato scelto Ayroldi, con Verona-Empoli a Chiffi e Spezia-Torino a Guida. Queste tutte le designazioni: