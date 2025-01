Allerta maltempo in Liguria: Genoa-Monza dovrebbe giocarsi regolarmente

Nonostante l'allerta meteo arancione prevista a Genova dalle ore 18 in avanti, Genoa-Monza, in programma questa sera a Marassi alle 20.45, dovrebbe giocarsi regolarmente. Dopo la riunione del Centro Operativo Comunale è arrivato infatti il via libera dalla Prefettura per l'agibilità dello stadio. Resta invece ancora tutta da valutare la situazione del terreno di gioco, su cui è piovuto per tutta la giornata in maniera copiosa. Situazione che verrà valutata direttamente dall'arbitro Doveri a cui spetterà il compito di decidere se disputare la partita.