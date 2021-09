Allegri-Spalletti, che lite nel dopo partita: "Una volta che vinco mi fai la morale?"

Clima infuocato nel dopo partita di Napoli-Juve e nervi tesi tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, protagonisti di una lite nella sala stampa del 'Maradona' al momento del passaggio del testimone. Secondo quanto ricostruito da Dazn, quando i due tecnici si sono incrociati mentre uno usciva e l'altro entrava, l'allenatore bianconero ha accusato il collega di aver 'fatto casino' con l'arbitro. "Questa roba - ha replicato il tecnico degli azzurri - non si può sopportare, ditemi quando l'avrei fatto perché veramente non si può sopportare". La risposta di Spalletti è arrivata direttamente in conferenza: "Non me l'aspettavo questo faccia a faccia. Sono andato a salutarlo all'inizio e poi alla fine ma era andato via e lo volevo salutare adesso. Non c'è stata nessuna frizione. Ho sempre perso, caz... Una volta che vinco mi vieni a fare la morale?".