A Marcenaro il big match tra Lazio e Milan. Per Inter-Udinese c'è Pairetto

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere il big match della quarta giornata tra Lazio e Milan. Per Inter-Udinese è stato designato Pairetto, mentre la sfida tra Torino e Roma sarà diretta da Maresca. Sassuolo-Juve è stata invece affidata a Sacchi. Questo l'elenco completo delle designazioni:
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00
RAPUANO
CAVALLINA – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00
MARCENARO (foto)
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45
ARENA
BINDONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GIUA
LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00
CREZZINI
FONTEMURATO - GARZELLI
IV: LA PENNA
VAR: COSSO
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00
BONACINA
MOKHTAR - RICCI
IV: MARIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45
SACCHI J. L.
IMPERIALE - MINIUTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MARESCA
TEGONI - FONTANI
IV: SOZZA
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MUCERA
BIFFI - SANTAROSSA
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45
PAIRETTO
MORO - YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO