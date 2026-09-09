LE DESIGNAZIONI

A Marcenaro il big match tra Lazio e Milan. Per Inter-Udinese c'è Pairetto

La Roma sarà diretta da Maresca, Sacchi fischierà in Sassuolo-Juve

09 Set 2026 - 12:19
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© Getty Images

© Getty Images

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere il big match della quarta giornata tra Lazio e Milan. Per Inter-Udinese è stato designato Pairetto, mentre la sfida tra Torino e Roma sarà diretta da Maresca. Sassuolo-Juve è stata invece affidata a Sacchi. Questo l'elenco completo delle designazioni: 

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI

GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV:      PERENZONI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       COSSO

LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO (foto)

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     GIUA

LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO - GARZELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     COSSO

AVAR:     MERAVIGLIA

NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR - RICCI

IV:     MARIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      RUTELLA

SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE - MINIUTTI

IV:       ZUFFERLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PICCININI

TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI - FONTANI

IV:     SOZZA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI - SANTAROSSA

IV:       MASSA

VAR:      GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO - YOSHIKAWA

IV:     COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

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