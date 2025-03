Serie C, il Pescara domani a Pontedera in cerca di conferme

Dopo il 4-1 alla Lucchese, il Pescara torna domani in campo per il turno infrasettimanale. I biancazzurri saranno in campo a Pontedera dove saranno chiamati a confermare i progressi evidenziati sabato scorso all'Adriatico. In terra toscana Baldini spera di vedere la stessa intensità di gioco messa in vetrina dalla squadra nel match con i rossoneri. Sul fronte formazione sono previste novità rispetto alla passata giornata. In difesa non ci sarà capitan Riccardo Brosco a causa della squalifica. Al suo posto giocherà Lancini. A centrocampo probabile un turno di riposo per Dagasso con Meazzi probabile titolare. In attacco Bentivegna non è al meglio e non giocherà. Al suo posto Ferraris. Al centro dell'attacco ballottaggio Alberti-Tonin. Probabile uno scampolo di gara per il baby Arena che aveva esordito con un gol nella sfida con la Lucchese. A Pontedera saranno quasi 200 i tifosi al seguito della squadra di Silvio Baldini.