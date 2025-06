Serie B, i playout si giocheranno il 15 e 20 giugno: "Nomi squadre comunicati successivamente"

Si giocheranno domenica 15 e venerdì 20 giugno le due partite, di andata e ritorno (calcio d'inizio alle 20.30), dei playout di Serie B che determineranno chi sarà la quarta squadra del torneo cadetto a retrocedere in C. Lo rende noto la lega calcio di B con un comunicato in cui viene precisato che "gli abbinamenti delle gare di play out saranno oggetto di successiva e separata comunicazione". È infatti ancora in corso la querelle, con tanto di procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva che riguardano anche il Brescia, su quali siano, tra Salernitana, Sampdoria e Frosinone, le due formazioni che dovranno disputare i play out.