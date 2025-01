In riferimento all'ultima giornata del campionato di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato 8 giocatori tutti per un turno: Scognamillo (Catanzaro), Ricciardi (Cosenza), Bianchetti e Collocolo (Cremonese), Oyono (Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Caracciolo (Pisa) e Ignacchiti (Reggiana). Per quanto riguarda le società ammende a Carrarese (5mila euro), Frosinone (2mila) e Salernitana (mille).