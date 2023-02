Serie A, Verona-Fiorentina 0-3: Barak, Cabral e Biraghi risollevano la Viola

VERONA-FIORENTINA 0-3

Al Bentegodi non c'è storia: segnano Barak, Cabral e Biraghi con un capolavoro da centrocampo. Primo ko in casa per Zaffaroni, ora a -3 dallo Spezia



La Fiorentina torna a vincere in Serie A battendo 3-0 al Bentegodi il Verona. Match subito in discesa per i viola, che sbloccano con Barak al 12' e raddoppiano al 38' con Cabral. Il tris, invece, lo firma Biraghi con un pallonetto da centrocampo all'89'. Con questo ko, l'Hellas di Zaffaroni resta a 17 punti e scivola a -3 dalla zona salvezza, mentre gli uomini di Italiano salgono a quota 28 e agganciano l'Empoli al dodicesimo posto.

LA PARTITA

La Fiorentina torna a vincere in Serie A e lo fa con un'impresa finora riuscita a nessuna squadra del campionato nel 2023: sbancare il Bentegodi contro il Verona di Zaffaroni. In casa dell'Hellas finisce 3-0, con i viola che indirizzano la sfida già nel primo tempo e in apertura. Al 12', infatti, Ikoné sfonda sulla destra e mette al centro per Barak, che controlla e di sinistro mette in porta l'1-0. Il raddoppio arriva invece al 38': angolo di Mandragora e deviazione volante vincente di Cabral, che segna anche in campionato dopo l'exploit in Conference.

Zaffaroni è costretto a stravolgere il suo Hellas all'intervallo: fuori un negativo Doig e Magnani per Braaf e Cabal, ma la situazione non migliora. L'unico a dare un sussulto, entrando al 63' al posto di Lasagna, è Gaich, che di testa colpisce il palo all'86'. Dal possibile 1-2 al definitivo 0-3, perché Biraghi batte velocemente una punizione da fermo e con uno strepitoso pallonetto da oltre metà campo sorprende Montipò, firmando il 3-0 e chiudendo i giochi. La Fiorentina torna a vincere in campionato e aggancia l'Empoli a quota 28, allontanando anche le preoccupazioni di un possibile ritorno nella zona calda. Ci resta dentro, invece, il Verona, che è comunque a -3 dallo Spezia, prossimo avversario al Picco.

LE PAGELLE

Lasagna 5 - Ha la palla per cambiare volto al primo tempo, ma la sua incornata da ottima posizione è imprecisa.

Gaich 6 - L'unico a rendersi davvero pericoloso con lo sfortunato palo colpito di testa nel finale.

Barak 7 - Sblocca subito la sfida del Bentegodi, poi anche a causa dell'ammonizione è un po' frenato e viene sostituito poco prima dell'ora di gioco.

Cabral 7 - Il re di coppe inizia a farsi notare anche in campionato. Dopo i gol in Conference, lo 0-2 che indirizza pesantemente il match.

Biraghi 7 - Il suo capolavoro chiude i giochi. Soltanto 20 minuti, ma giocati alla perfezione.

IL TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 0-3

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 5,5 (1' st Cabal 5,5), Hien 5,5, Dawidowicz 6; Faraoni 5,5 (36' st Zeefuik 6), Tameze 6, Duda 6, Doig 5 (1' st Braaf 6); Ngonge 5,5 (28' st Verdi 6), Lazovic 6; Lasagna 5 (18' st Gaich 6). A disp.: Berardi, Perilli, Depaoli, Coppola, Terracciano, Abildgaard, Joselito, Kallon, Cissé. All.: Zaffaroni 5

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Martinez Quarta 6,5, Igor 6, Terzic 6 (29' st Biraghi 7); Barak 7 (11' st Bonaventura 6), Amrabat 6 (20' st Castrovilli 6), Mandragora 6,5; Ikoné 6,5 (29' st Saponara 6), Cabral 7 (20' st Jovic 6), Nico Gonzalez 6. A disp.: Cerofolini, Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Sottil, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 12' Barak, 38' Cabral, 44' st Biraghi

Ammoniti: Doig (V), Igor (F), Barak (F), Faraoni (V), Amrabat (F), Braaf (V)

LE STATISTICHE

• La Fiorentina ha vinto due partite consecutive senza subire gol contro il Verona per la terza volta in Serie A, dopo quelle del 1978/79 e del 1969/70.

• Era dal 7 gennaio, contro il Sassuolo, che la Fiorentina non conquistava i tre punti in campionato; da allora, due pareggi e quattro sconfitte.

• Era dallo scorso 6 novembre, contro la Sampdoria, che la Fiorentina non teneva la porta inviolata in Serie A; da allora, 10 partite e 13 gol subiti.

• Il Verona ha subito due sconfitte consecutive senza segnare in campionato per la prima volta dallo scorso novembre (contro Monza e Juventus).

• Prima sconfitta interna del 2023 per il Verona (in precedenza tre vittorie e un pareggio nell’anno solare): l’ultimo ko dei gialloblù al Bentegodi in Serie A era dato 13 novembre contro lo Spezia.

• Prima del gol di Cristiano Biraghi (57.91 metri), la rete segnata da una distanza maggiore in Serie A era stata realizzata da Roncaglia (61.48 mt), sempre con la Fiorentina (vs Napoli), nel 2013.

• Dalla stagione 2004/05, Cristiano Biraghi è il giocatore che ha segnato da più lontano su punizione diretta nel massimo torneo italiano.

• Nelle ultime due stagioni (dal 2021/22) Cristiano Biraghi è il difensore che ha segnato più gol (4) su punizione diretta nei cinque maggiori campionati europei in corso.

• 10 degli ultimi 12 gol di Antonín Barak sono arrivati in trasferta: più di qualsiasi altro centrocampista nel periodo (dal 2021/22) in gare esterne in Serie A.

• Entrambi gli ultimi due gol di Antonin Barak in Serie A sono stati propiziati da un assist di Ikoné.

• Antonin Barak ha ritrovato il gol in Serie A dopo 106 giorni dall'ultimo realizzato lo scorso 13 novembre contro il Milan, al Meazza.

• Quattro gol per Antonín Barak controil Verona: contro nessuna squadra ne ha realizzati di più nel massimo torneo (quattro anche quelli rifilati al Sassuolo).

• Da inizio febbraio, soltanto Victor Osimhen ha segnato più gol (sei) rispetto ad Arthur Cabral (cinque) tra i giocatori di Serie A, considerando tutte le competizioni.

• Arthur Cabral è andato a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in Serie A: la prima, lo scorso ottobre, contro Inter e Spezia.

• Era dalla gara contro la Roma nel maggio 2022 che la Fiorentina non chiudeva una prima frazione di un match di Serie A con due gol di vantaggio sulla squadra avversaria.

• Vincenzo Italiano ha tagliato il traguardo delle 100 panchine in Serie A.

• Marco Davide Faraoni è tornato a giocare una gara da titolare in Serie A 113 giorni dopo l'ultima, lo scorso 6 novembre, contro il Monza.

• Prima di Martínez Quarta, l'ultimo giocatore straniero a vestire la fascia da capitano dal 1' minuto in un match di Serie A, con la maglia della Fiorentina, era stato Ribéry, nel maggio 2021, contro il Crotone.