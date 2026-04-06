Serie A, Udinese-Como: le formazioni ufficiali

Fabregas sceglie Smolcic e Valle per le fasce difensive. Confermato Diao mentre Caqueret è preferito a Baturina. Alle spalle di Douvikas gioca Nico Paz. Queste le scelte di formazione del tecnico del Como, Cesc Fabregas, per il lunch match di Pasquetta in casa dell'Udinese. Dall'altra parte, in attacco pesa l'assenza dello squalificato Davis: spazio a Ekkelenkamp e Atta alle spalle di Zaniolo. Tra i pali e in difesa Runjaic conferma dell'undici visto contro il Genoa.