Serie A, sarà Chiffi ad arbitrare Napoli-Juventus al Maradona

L'Aia ha designato Daniele Chiffi come arbitro di Napoli-Juventus, big match della 22/a giornata di Serie A in programma sabato 25 gennaio alle 18.00. Per Lecce-Inter, in programma domenica sempre alle 18.00, designato Livio Marinelli. Questi gli arbitri della 22/a giornata: Torino-Cagliari (24/01, ore 20.45) Bonacina; Como-Atalanta (25/01, ore 15.00) Pairetto; Napoli- Juventus (25/01, ore 18.00) Chiffi; Empoli-Bologna (25/01, ore 20.45) La Penna; Milan-Parma (ore 12.30) Abisso; Udinese-Roma (ore 15.00) Sozza; Lecce-Inter (ore 18.00) Marinelli; Lazio-Fiorentina (ore 20.45) Rapuano; Venezia-Hellas Verona (27/01, ore 18.30) Manganiello; Genoa-Monza (27/01, ore 20.45) Doveri.