Serie A, lotta salvezza per cinque squadre: Benevento disperato, rischia lo Spezia

IL CALENDARIO

La squadra di Inzaghi è crollata nel girone di ritorno, ma ha due scontri diretti nel finale. Immischiate anche Genoa, Torino e Cagliari

Duecentosettanta minuti più recupero, novanta in più per il Torino visto il recupero contro la Lazio, e cinque squadre in lotta salvezza che dovranno in tutti i modi cercare di evitare la retrocessione dalla Serie A. Con Parma e Crotone che hanno già salutato la compagnia, le sconfitte di Genoa e Spezia hanno mantenuto anche le squadre liguri nel gruppo in zona calda insieme a Torino, Cagliari reduce dal successo nello scontro diretto del Vigorito non senza polemiche e Benevento, oggi la candidata più in pericolo della ciurma.

Decisivo sarà il calendario delle ultime tre giornate per evitare la terzultima piazza che vale un viaggio diretto verso la cadetteria.

BENEVENTO - 31 PUNTI

Vincendo 3-1 lo scontro diretto, il Cagliari ha allungato sulla zona calda continuando la risalita guidata da Leonardo Semplici. Ora i punti di distacco sul Benevento sono quattro, anche se la squadra di Pippo Inzaghi - crollata nel girone di ritorno dopo una prima parte di stagione da lato sinistro della classifica - potrebbe sulla carta avere un calendario più agevole con le sfide contro il Crotone già retrocesso in casa e l'ultima contro il Torino che potrebbe già essere salvo. Più complicato andare a fare punti a Bergamo nell'infrasettimanale con l'Atalanta in piena corsa Champions.

36ª giornata: Atalanta-Benevento

37ª giornata: Benevento-Crotone

38ª giornata: Torino-Benevento

SPEZIA - 34 PUNTI

La squadra più prossima ai sanniti dopo la sconfitta contro il Napoli è lo Spezia di Italiano che nel girone di ritorno non ha potuto contare sui gol di Nzola scivolando lentamente verso la zona infuocata. Per gli aquilotti il calendario regala il derby in trasferta contro la Sampdoria, già tranquilla, e lo scontro diretto col Torino prima di chiudere in casa contro la Roma che potrebbe giocarsi un posto in Europa.

36ª giornata: Sampdoria-Spezia

37ª giornata: Spezia-Torino

38ª giornata: Spezia-Roma

CAGLIARI - 35 PUNTI

I tre punti di Benevento hanno dato una grande sterzata alla rimonta rossoblù che possono contare anche su due confronti quasi diretti per la salvezza, potendo contare su una ipotizzabile collaborazione nel segno di un pareggio che non fa male a nessuno contro Fiorentina alla prossima e Genoa all'ultima. Entrambe le sfide in casa, con il Milan a San Siro in mezzo con i rossoneri lanciati nella corsa al piazzamento Champions. Certo è che tra le cinque squadre in lotta per evitare la retrocessione il Cagliari è di gran lunga quella più in forma, risultati alla mano.

36ª giornata: Cagliari-Fiorentina

37ª giornata: Milan-Cagliari

38ª giornata: Cagliari-Genoa

TORINO - 35 PUNTI (1 gara in meno)

La squadra di Nicola un passettino per volta sta mettendo in cascina fieno per la salvezza, che comunque non sarà tranquilla. Due scontri con squadre in lotta per l'Europa in trasferta contro Milan e Lazio, ma soprattutto due confronti con Spezia e Benevento che rischiano di essere il vero spartiacque di questa battaglia nel bene o nel male.

36ª giornata: Torino-Milan

37ª giornata: Spezia-Torino

25ª giornata: Lazio-Torino

38ª giornata: Torino-Benevento

GENOA - 36 PUNTI

Infine c'è il Genoa di Ballardini, sicuramente meglio piazzata delle avversarie ma ancora pienamente in corsa a livello aritmetico nonostante i buoni risultati del tecnico. La trasferta di Bologna porta insidie solo per la tranquillità dei rossoblù di Mihajlovic che giocheranno spensierati con tutti i pro e i contro del caso, poi il Grifone ospiterà l'Atalanta con un probabile match point per la Champions da giocarsi e infine lo scontro diretto della Sardegna Arena con il Cagliari, quando un punto potrebbe bastare a rendere felici entrambi.

36ª giornata: Bologna-Genoa

37ª giornata: Genoa-Atalanta

38ª giornata: Cagliari-Genoa