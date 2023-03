Arbitri: Napoli-Atalanta a Colombo, Marinelli per Spezia-Inter

© ipp

L'Aia ha comunicato le designazioni per la 26.ma giornata di Serie A. Andrea Colombo dirigerà Napoli-Atalanta, anticipo in programma sabato 11 marzo alle 18.00. Per Spezia-Inter, gara in programma venerdì 10 marzo alle 20.45, è stato designato invece Livio Marinelli. Per quanto riguarda la lotta Champions, a La Penna è stata affidata Milan-Salernitana (13/03, ore 20.45), mentre Maresca e Fabbri arbitreranno rispettivamente Bologna-Lazio (11/03, ore 20.45) e Roma-Sassuolo (12/03 ore 18.00). A Prontera Juventus-Sampdoria (12/03, ore 20.45).