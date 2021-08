Serie A, Genoa-Napoli 1-2: Petagna entra e piega il Grifone

GENOA-NAPOLI 1-2

Il colpo di testa dell'ex Spal all'84' stende i rossoblù, che avevano risposto a Ruiz con il momentaneo pari di Cambiaso

Seconda vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti, che a Marassi batte 2-1 il Genoa. Partenopei avanti al 39' grazie alla conclusione dal limite di Fabian Ruiz, ma nella ripresa Cambiaso firma il pari al 69' con un sinistro al volo su assist di Ghiglione. A decidere il match è allora Andrea Petagna, che all'82' entra al posto di Politano e due minuti dopo segna con un colpo di testa su calcio di punizione.

LE STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto cinque trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2018 (sei in quel caso).

-Questa è solamente la seconda delle ultime 30 partecipazioni in Serie A in cui il Genoa ha perso entrambe le prime due gare stagionali, dopo il 2013/14 con Fabio Liverani in panchina.

-Due delle quattro reti del Napoli in questo campionato sono state realizzate da giocatori subentrati.

-Andrea Petagna è andato a segno dopo appena due minuti e 29 secondi dal suo ingresso in campo; in generale, quattro delle sue cinque marcature con il Napoli in Serie A sono arrivate dalla panchina.

-Andrea Cambiaso è andato a segno con il suo primo tiro in assoluto tentato in Serie A.

-Paolo Ghiglione ha servito 10 assist in Serie A con il Genoa: nelle ultime tre stagioni solo Cristiano Biraghi (11) ha fatto meglio tra i difensori italiani (10 anche per Marco Davide Faraoni).

-Tutte le ultime sette reti di Fabián Ruiz in Serie A sono state segnate con tiri da fuori area; solo Ruslan Malinovskyi (9) ha segnato più gol dalla distanza rispetto allo spagnolo (7) tra i centrocampisti nelle ultime tre stagioni in Serie A.

-Ciascuno dei sette assist serviti da Matteo Politano con la maglia del Napoli in Serie A hanno portato al gol un giocatore differente.

-Aleksander Buksa (classe 2003) è il primo giocatore nato dal 1/1/2002 a giocare con il Genoa in Serie A.

-Valon Behrami ha giocato oggi la sua 250ª partita in Serie A.