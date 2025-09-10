Serie A, arbitri: Colombo per Juve-Inter, a Zufferli Fiorentina-Bologna

E' Andrea Colombo, della sezione di Como, l'arbitro designato per Juventus-Inter, big match della terza giornata della serie A, in programma sabato prossimo alle 18 a Torino. Per Fiorentina-Napoli, anticipo serale sempre del 13 settembre, è stato scelto Luca Zufferli, mentre Milan-Bologna in programma domenica alle 20.45 sarà diretta da Marcenaro. Roma-Torino, match dell'ora di pranzo è stata affidata a Ayroldi.