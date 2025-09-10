Logo SportMediaset
Calcio

Serie A, arbitri: Colombo per Juve-Inter, a Zufferli Fiorentina-Bologna

10 Set 2025 - 12:32
© Getty Images

E' Andrea Colombo, della sezione di Como, l'arbitro designato per Juventus-Inter, big match della terza giornata della serie A, in programma sabato prossimo alle 18 a Torino. Per Fiorentina-Napoli, anticipo serale sempre del 13 settembre, è stato scelto Luca Zufferli, mentre Milan-Bologna in programma domenica alle 20.45 sarà diretta da Marcenaro. Roma-Torino, match dell'ora di pranzo è stata affidata a Ayroldi.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLE TERZA GIORNATA DI SERIE A

Cagliari – Parma Sabato 13 settembre H.15.00
Fourneau
Garzelli – Miniutti
Iv: Turrini
Var: Chiffi
Avar: Doveri

Juventus – Inter Sabato 13 settembre 18.00
Colombo
Peretti - Perrotti
Iv: Bonacina
Var: Mazzoleni
Avar: Abisso

Fiorentina – Napoli Sabato 13 settembre 20.45
Zufferli
Bindoni – Tegoni
Iv: Collu
Var: Aureliano
Avar: Meraviglia

Roma – Torino 14 settembre 12.30
Ayroldi
Di Giacinto – Cortese
Iv: Perenzoni
Var: Di Bello
Avar: Aureliano

Atalanta – Lecce 14 settembre 15.00
Manganiello
Cecconi – Rossi M.
Iv: Zanotti
Var: Marini
Avar: Chiffi

Pisa – Udinese 14 settembre 15.00
Massa
Meli – Alassio
Iv: Mucera
Var: Maggioni
Avar: Abisso

Sassuolo – Lazio 14 settembre 18.00
Tremolada
Fontemurato – Cavallina
Iv: Marinelli
Var: Meraviglia
Avar: Pairetto

Milan – Bologna 14 settembre 20.45
Marcenaro
Berti – Ceccon
Iv: Rapuano
Var: Fabbri
Avar: Paterna

H. Verona – Cremonese Lunedì 15 settembre 18.30
Arena
Rossi L. – Bercigli
Iv: Crezzini
Var: Paterna
Avar: Giua

Como – Genoa Lunedì 15 settembre 20.45
Piccinini
Di Monte – Regattieri
Iv: Massimi
Var: Gariglio
Avar: Serra

