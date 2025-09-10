Francia, Deschamps: "Manu Koné è sottovalutato"

Didier Deschamps è stato chiaro sull'importanza di Manu Koné, non soltanto in nazionale. Il commissario tecnico della Francia ne ha parlato al termine della sfida vinta contro l'Islanda esaltando il centrocampista della Roma: "Ovviamente, lo ripeto: Manu Koné è sottovalutato. Viene da una stagione molto buona con il club e con noi sta acquisendo sempre più importanza raduno dopo raduno. È molto efficace nel recupero palla, ma non bisogna limitarlo a quel ruolo di 'interdittore', perché anche nell’uso del pallone fa la differenza".