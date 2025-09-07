Serbia, Vlahovic: "Contro l'Inghilterra dovremo essere al massimo"

Dopo l'ottimo avvio di campionato con la Juventus, il periodo d'oro di Dusan Vlahovic prosegue anche con la nazionale serba che, grazie a un suo gol, ha steso sabato la Lettonia. "Sicuramente non è stata una partita facile, sapevamo che qui i punti sarebbero stati di grande valore. L’avversario si è schierato in modo difensivo, è stato difficile superare il loro blocco basso - ha detto l'attaccante nel post-partita -. Il campo era secco, mancava ritmo. Non ci è stato permesso di giocare il nostro gioco. Portiamo a casa tre punti e ci prepariamo per l’Inghilterra. Contro di loro dovremo essere al massimo livello. È una delle migliori nazionali al mondo. Dovremo dare il massimo se vogliamo ottenere un risultato positivo. Pensiamo sempre alla vittoria, ma comunque giochiamo contro l’Inghilterra. Scendiamo in campo con l’ambizione di competere. Che vinca il migliore".