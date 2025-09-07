Piccini si ritira dal calcio a 32 anni: arriva l'annuncio sui social
07 Set 2025 - 17:01
07 Set 2025 - 17:01
Cristiano Piccini si ritira dal calcio all'età di 32 anni. Lo ha annunciato questa mattina l'ex difensore sui propri canali social. Il classe 1992 ha indossato in carriera anche le maglie di Valencia, Atalanta, Sampdoria e Sporting Lisbona.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)