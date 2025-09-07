Italia, ultimo allenamento a Coverciano: niente seduta per Zaccagni

Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza nel pomeriggio per Debrecen, in Ungheria, dove domani alle 20,45 affronterà Israele nelle qualificazioni mondiali. Alla seduta non ha preso parte Mattia Zaccagni per i postumi di una botta rimediata venerdì sera durante la gara contro l'Estonia: l'esterno della Laziale ha svolto lavoro differenziato in palestra. Presenti tutti gli altri 26 azzurri (compresi i quattro portieri) che hanno effettuato prima un lavoro atletico suddivisi in due gruppi - in pettorina blu Retegui, Gatti, Maldini, Barella, Cambiaso, Tonali, Di Lorenzo, Rovella, Fabbian, Calafiori e Pio Esposito, con quella gialla Politano, Bastoni, Bellanova, Orsolini, Kean, Raspadori, Dimarco, Locatelli, Mancini, Frattesi, Leoni - quindi una partitella con la Primavera dell'Empoli.