Scelta la gestione, la nuova Spal è argentina

Una storia biancazzura e un futuro albiceleste: la Spal riparte, dopo l'esclusione dal campionato di serie C, da una cordata argentina che fa capo a Juan Martin Molinari, già consigliere del Perugia che si è appena dimesso dagli incarichi con i grifoni. Lo ha annunciato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che ha comunicato la scelta per il futuro della Spal, che nella prossima stagione giocherà nel campionato di eccellenza. L'Ars et Labor di Ferrara, nuovo nome della società, sarà sostenuta da una serie di aziende che lavorano nelle energie rinnovabili, la tecnologia, il minerario e l'immobiliare. Il gruppo si è impegnato a stanziare un capitale iniziale di due milioni per il primo anno, a dare un ruolo operativo all'ex capitano Mirko Antenucci e confermare una parte significativa del personale della precedente gestione. "Il nostro lavoro - dice Fabbri - non finisce qui. Si apre una nuova importante pagina per la squadra della nostra città e collaboreremo con questa nuova società per riportare la maglia dove merita".