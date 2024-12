Scanavino: "Progetto Juventus molto ambizioso e competitivo"

"Il progetto resta molto ambizioso e competitivo. È più in linea con la realtà. Abbiamo ancora campioni, giocatori forti. Puntiamo di più sui giovani del nostro centro di formazione". Lo dice Maurizio Scanavino in un reportage del settimanale Le Point dal titolo "Nel mondo segreto di John Elkann". Definita "religione di famiglia", Le Point ripercorre la storia recente della Juventus dalla fine della presidenza di Andrea Agnelli ai festeggiamenti per i 100 anni di proprietà, fino alla gestione di Maurizio Scanavino. Sempre sulla Juventus Le Point ricostruisce un episodio che riguarda John Elkann. In una libreria di Parigi, Elkann è avvicinato da una vocina sottile: 'Conosci Ronaldo?' Dietro una pila di libri, il suo connazionale prosegue: 'Quando ho saputo che è andato via dalla Juve, non ho dormito'. Elkann chiede: 'Quanti anni hai?' Risposta: '6. Avevo 3 anni quando è partito'.