Calcio

Sané rissa all'Oktoberfest: "Provocato e insultato"

07 Ott 2025 - 08:05
© IPA

© IPA

Brutta serata per Leroy Sané. L'ex Bayern e City, oggi al Galatasaray, è tornato a Monaco di Baviera per festeggiare l'Oktoberfest. I tifosi bavaresi però non hanno apprezzato la presenza del 29enne tedesco bersagliandolo con insulti rivolti a lui e al suo nuovo club ("Scheiss-Gala!", che significa "Galatasaray mer*a"). Lo stesso Sané ha raccontato l'episodio al quotidiano Bild: "Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all'interno del tendone, anche il mio club, il Galatasaray, è stato insultato. In quell’atmosfera tesa sono stato anche spintonato e ne è scaturita una breve colluttazione. In quel momento avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre, è una lezione che mi porto a casa".

09:01
Lega serie A, 'soddisfazione' per ok Uefa su Milan-Como
08:05
Sané rissa all'Oktoberfest: "Provocato e insultato"
23:03
Cagliari, Mina fortemente a rischio col Bologna
22:57
Sané, rissa con un tifoso del Bayern all'Oktoberfest: "Insultato e spintonato"
22:41
Serie B, confronto a Lissone tra arbitri e società