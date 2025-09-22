San Siro, Marotta: "Siamo preoccupati, rischiamo di lasciare Milano"

Sul delicato tema dello stadio San Siro si è espresso anche Giuseppe Marotta, intervistato da Radio Anch'io Sport: "Milano è la città più attiva d'Europa, è assurdo che non sia in grado di ospitare una finale di Champions o una partita degli Europei 2032. San Siro va rispettato, suscita grandi emozioni, ma bisogna guardare avanti. Vorremmo uno stadio nelle adiacenze di San Siro - prosegue Marotta - costruito con investimenti privati dei due club, se tutto ciò non sarà possibile temo che saremo costretti a lasciare la città di Milano".