Calcio

San Siro, Marotta: "Siamo preoccupati, rischiamo di lasciare Milano"

22 Set 2025 - 11:00

Sul delicato tema dello stadio San Siro si è espresso anche Giuseppe Marotta, intervistato da Radio Anch'io Sport: "Milano è la città più attiva d'Europa, è assurdo che non sia in grado di ospitare una finale di Champions o una partita degli Europei 2032. San Siro va rispettato, suscita grandi emozioni, ma bisogna guardare avanti. Vorremmo uno stadio nelle adiacenze di San Siro - prosegue Marotta - costruito con investimenti privati dei due club, se tutto ciò non sarà possibile temo che saremo costretti a lasciare la città di Milano".

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

00:19
MCH DORTMUND-WOLFSBURG 1-0 MCH

Il gran tiro di Adeyemi stende il Wolfsburg

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

01:11
Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

03:06
Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

02:00
Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

02:14
Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

02:19
Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

02:13
Carlos Augusto: "Vittoria importante"

Carlos Augusto: "Vittoria importante"

01:33
MCH AZ FEYENOORD OK MCH

Il Feyenoord pareggia 3-3 con l'AZ Alkmaar, l'allungo in testa sfuma al 97'

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

12:04
Nella notte striscioni a Torino 'Cairo vattene'
11:40
Pisa, oggi gli esami di Stengs: si teme un lungo stop
11:04
Montella: "Felice per Pellegrini, il cammino della Roma è quello giusto"
11:00
San Siro, Marotta: "Siamo preoccupati, rischiamo di lasciare Milano"
10:22
Europa League: Nizza-Roma, arbitra lo spagnolo Munuera