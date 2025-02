Sampdoria, Semplici: "Col Modena gara determinante"

"Quella con il Modena sarà una gara determinante ancor più di quella giocata col Cosenza: non basta il nome per vincere, dobbiamo mettere attributi", spiega il tecnico della Sampdoria Leonardo Semplici in vista della partita di domani al Ferraris col Modena. Il successo col Cosenza, il primo dopo quasi 100 giorni, ha dato slancio ma adesso la Samp non può permettersi di fermarsi: "Spero che la squadra abbia capito come esprimersi per centrare il nostro obiettivo e conquistare, domenica dopo domenica, punti per risalire. Sappiamo che nonostante la classifica chi gioca contro la Samp farà la partita della vita e dovremo essere bravi mentalmente", aggiunge il mister che lancia dal primo minuto il nuovo portiere Cragno acquistato dal Monza dopo gli infortuni di Perisan e Ghidotti ma che recupera il difensore Altare. Da valutare Akinsanmiro e Meulensteen: "Sono rientrati ieri e hanno fatto il primo allenamento, vediamo. Saranno a disposizione ma dobbiamo capire se schierarli dal primo minuto". E poi si sofferma su Coda che non ha giocato titolare nelle ultime due partite: "Spero che queste due panchine gli facciano bene e che lo facciano tornare quello che tutti conosciamo. Non era nelle condizioni di giocare tutte quelle partite. Stiamo facendo con lui anche un lavoro differenziato per farlo tornare ad esprimere le sue qualità che sono tante", conclude Semplici.