SALERNITANA

Salernitana, incidente stradale per il ds Faggiano: trasportato in ospedale, ha riportato contusioni

Il dirigente granata stava tornando dalla vincente trasferta a Picerno 

13 Dic 2025 - 20:28
© sito Salernitana

© sito Salernitana

Grande spavento in casa Salernitana: incidente stradale per il ds Daniele Faggiano sulla strada di ritorno verso Salerno dopo la vittoria per 2-1 in rimonta della squadra a Picerno in un match valido per il campionato di Serie C girone C. Faggiano è rimasto coinvolto in un tamponamento: ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro il guardrail. Il dirigente granata è stato trasportato precauzionalmente presso l’ospedale di Potenza ma le sue condizioni non preoccupano ed è vigile: ha riportato qualche contusione. Faggiano è arrivato alla Salernitana a luglio: dopo le esperienze a Siena, Trapani, Palermo, Parma, Genoa, Sampdoria e Catania tra le altre, il dirigente ha firmato con i granata un contratto fino al 30 giugno 2027.

